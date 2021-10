Edgar Wright no ha visto Ant-Man porque no quiere compartir su opinión sobre la película

Si bien no es la película más exitosa de Marvel Studios en materia de recaudación, tampoco es descabellado señalar que miles de personas han visto la primera película de Ant-Man desde su estreno en 2015. No obstante, aunque indudablemente varios se han animado a ver esa cinta durante los últimos años, aún hay una figura bastante llamativa que no habría visto la primera cinta del héroe miniatura: Edgar Wright.

Como recordarán en el director de Shaun of the Dead desarrolló la versión original de la película Ant-Man junto a Joe Cornish, sin embargo, finalmente dejó el proyecto debido a diferencias creativas con Marvel Studios y Peyton Reed asumió la dirección e ideó una nueva versión de la cinta protagonizada por Paul Rudd.

Previamente Wright ya había contado que no planeaba ver Ant-Man, sin embargo, en una reciente sesión de preguntas y respuestas en Reddit el director explicó por qué no quiere revisar esa cinta.

“Decidí no verla para nunca tener que decirle a la gente lo que pensaba de ella”, dijo Wright al ser consultado sobre sus impresiones de Ant-Man. “Dicho esto, una vez que estaba en un avión y un chico a mi lado la estaba viendo y eso fue un poco incómodo”.

Si bien en esa dinámica de Reddit el director no quiso entrar en detalles sobre las diferencias creativas que lo llevaron a dejar la película de Ant-Man, en 2017 el director ya había comentado que no se sentiría cómodo viendo la cinta.

“No vi (Ant-Man). No la he visto y ni siquiera he visto el tráiler. Sería como preguntarme: ‘¿Quieres ver a tu ex novia tener sexo?’ Es como: ‘No, estoy bien’”, sentenció el director.

Mientras las películas de Ant-Man se preparan para su tercera entrega de la mano de Peyton Reed, actualmente Wright está enfocado en el estreno de Last Night in Soho, su thriller psicológico protagonizado por Thomasin McKenzie y Anya Taylor-Joy.