El 10 de abril se revelará nueva información de Age of Empires 4

El próximo 10 de abril finalmente se tendrá nueva información de Age of Empires 4, la próxima entrega de la legendaria saga de estrategia, y es que según fue dado a conocer se realizará un evento centrado en la saga donde se prometen ‘revelaciones sorprendentes’ sobre el juego.

El desarrollo de Age of Empires 4 se ha mantenido en silencio por bastante tiempo, y desde su anuncio en 2017 no fue hasta 2019 que tuvimos un vistazo al primer tráiler del juego. Esta nueva entrega de la popular saga está siendo desarrollada por Relic, quienes trabajaron en Warhammer 40,000: Dawn of War.

Age of Empires 4 no será el único juego que formará parte del evento, ya que también se darán noticias relacionadas con Age of Empires 2: Definitive Edition y Age of Empires 3: Definitive Edition.

El evento se llevará a cabo el próximo 10 de abril a las 9AM PT, es decir las 13 horas de Chile.