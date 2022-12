El anime de Kaiju No. 8 fijó su estreno para 2024 con un nuevo avance

Varios meses después de que se confirmara que el manga de Kaiju No. 8 tendrá su propio anime, finalmente se establecieron las bases para la adpatación de la obra de Naoya Matsumoto.

Ante todo durante este jueves se reveló que el anime de Kaiju No. 8 será realizado por Production I.G (Ghost in the Shell). Todo mientras que Studio Khara (Rebuild of Evangelion) estará a cargo del diseño de personajes.

Pero eso no es todo porque de la mano de esos anuncios también se divulgó un nuevo avance para el anime que tantea la apariencia de Kafka Hibino como humano y monstruo.

Si no están familiarizados con la propuesta de Kaiju No. 8 cabe señalar que este manga cuenta una historia ambientada en un Japón que constantemente es atacado por monstruos y donde un hombre llamado Kafka repentinamente adquiere la habilidad de transformarse en un monstruo tras su trabajo limpiando las batallas de esas criaturas.

El anime de Kaiju No. 8 llegará en 2024.