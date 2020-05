El anime ‘Jujutsu Kaisen’ estrena su primer tráiler y anuncia su estreno para octubre

El primer tráiler de la adaptación a anime de Jujutsu Kaisen ya fue liberado por Toho Animation.

La serie se basa en el manga del mismo nombre que es escrito por Gege Akutami, y que se publica en la revista Weekly Shonen Jump desde marzo de 2018.

Junto con el adelanto fue anunciado que la serie se estrenará en octubre próximo.

La serie llegará de la mano de studio Mappa, y será dirigida por Sunghoo Park, mientras que el guión está siendo escrito por Hiroshi Seko, quien trabajó en Mobn Psycho 100 y Attack on Titan. En cuanto al diseño de personajes este correrá de la mano de Tadashi Hiramatsu (Yuri!!! on ICE, Parasyte -the maxim-).

Finalmente se anunció que la voz de Sukuna será realizada por Junichi Suwabe, quien interpreta a Aizawa en My Hero Academia.