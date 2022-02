El Blu-ray de Spider-Man: No Way Home finalmente llegará en abril

Aunque todavía pueden ver Spider-Man: No Way Home en algunos cines, Sony finalmente oficializó sus planes para el lanzamiento hogareño de la película más reciente del héroe arácnido.

Después de varios rumores y reportes al respecto, durante este miércoles el estudio confirmó que la versiones Blu-ray, 4K y DVD de Spider-Man: No Way Home estarán disponibles desde el 12 de abril. Todo mientras que la edición digital de la película saldrá a la venta el próximo 22 de marzo.

Si bien Sony todavía no detalla qué materiales extra complementarán a las distintas versiones hogareñas de Spider-Man: No Way Home, tiempo atrás comenzó a rondar un rumor que sostiene que el Blu-ray de la película incluiría más de 100 minutos de contenido adicional.

Pero mientras eso no está confirmado, Sony tiene algo para que se deleiten durante este miércoles y de la mano de este anuncio, el estudio reveló una notable imagen con Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield recreando el ya clásico meme de los Spider-Men señalando.

La ediciones en Blu-ray, 4K y DVD de Spider-Man: No Way Home estarán disponibles desde el 12 de abril pero ya pueden pre-ordenarlas mediante sitios como Amazon.