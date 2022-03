El Blu-Ray de Spider-Man: No Way Home se filtró en sitios piratas antes de su lanzamiento

Aunque ya han pasado casi tres meses desde que la película llegó a los cines, Spider-Man: No Way Home sigue siendo víctima de filtraciones.

Así, cuando falta poco más de un mes para el lanzamiento del Blu-Ray, el portal Torrent Freak reporta que aquella edición de la película ya llegó a distintos sitios de piratería.

Concretamente durante este viernes el grupo de filtradores identificado como EVO compartió una versión de Spider-Man: No Way Home sacada de un Blu-ray de la película.

Si bien Spider-Man: No Way Home ha sido una película cotizada en los sitios de piratería desde su estreno, hasta la fecha la producción de Marvel Studios y Sony solo estaba disponible en versiones grabadas del cine y que por ende no tenían la mejor calidad ni de audio ni de video. No obstante, esta filtración cambia todo ese panorama al poner en circulación una versión con buena calidad de la película más reciente del Spidey de Tom Holland.

Por ahora se desconoce desde donde consiguió EVO esta copia en calidad Blu-Ray de No Way Home. No obstante Torrent Freak cuenta que en sitios como eBay han aparecido supuestas ofertas de esa edición de la película dando a entender que más de alguien habría obtenido por adelantado las cotizadas versiones hogareñas de la apuesta dirigida por Jon Watts.

Hasta le fecha Spider-Man: No Way Home ha recaudado más de $1.86 mil millones de dólares y su debut en DVD, 4k y Blu-Ray se concretará este 12 de abril.