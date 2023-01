El CEO de Skybound sostiene que Renfield mostrará una versión “completamente diferente” del mito de Drácula

A lo largo de la historia han existido varias producciones inspiradas en Drácula, pero aunque sería sencillo creer que ya se ha hecho prácticamente todo con el personaje, Skybound confía en que su nueva película, Renfield, mostrará una faceta distinta del icónico vampiro.

Como pueden imaginar en base a su nombre, Renfield es una película que se enfocará en el secuaz de Drácula y con esa premisa intentará mostrar al vampiro como el jefe más posesivo y terrible del mundo.

En ese sentido. David Alpert, el CEO de Sybound, la productora tras Renfield, prometió que la película explorará un aspecto novedoso del mito de Drácula que sorprenderá al público pero también tendrá sentido con lo que se sabe sobre el personaje.

“Lo que nos pasó con Renfield fue que has visto muchas historias de Drácula”, dijo Alpert a Screen Rant. “Ha habido un millón de historias de Drácula, pero te garantizo que nunca has visto esta versión de Drácula, o la noción de que Renfield y Drácula están en una relación codependiente y que Drácula es el narcisista definitivo”.

“Es una de esas cosas que una vez que la escuchas, dices, ‘Ah, por supuesto’. Llamas a alguien vampiro psíquico en el trabajo. Estás como, ‘Oh, no, no. Él no es solo un vampiro psíquico, es el vampiro’. Se juega con esa dinámica. No creo que nunca hayamos visto eso. Creo que siempre son esas intersecciones de algo familiar pero hecho de una manera completamente diferente lo que amamos”, añadió.

Renfield será protagonizada por Nicholas Hoult como el personaje titular y contará con Nicolas Cage como Drácula. El estreno de esa cinta está planificado para abril en Estados Unidos.