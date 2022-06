El CEO de Warner Bros Discovery sentiría que “DC es un activo infrautilizado” y estaría frustrado por la “inconsistente” producción de sus películas

Desde que se concretó la adquisición de WarnerMedia por parte de Discovery han existido especulaciones e ilusiones respecto a lo que podría pasar a futuro con las adaptaciones de DC y es que aunque durante los últimos años DC Films ha encontrado el éxito en apuestas como The Batman y Joker, aún no existe una sensación de claridad sobre qué está preparando la compañía a largo plazo.

En ese sentido, mientras hay reportes que sostienen que Warner Bros Discovery todavía no delimita su plan a futuro para las películas de DC, nuevas informaciones ponen en duda la continuidad de Walter Hamada en ese apartado de DC Entertainment.

Particularmente desde Variety señalan que Walter Hamada “tiene un futuro incierto” como presidente de DC Films pese a que su contrato está vigente hasta 2023 ¿La razón? Según ese reporte el CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav, no estaría conforme con la actual gestión de DC y en particular sobre lo que se ha hecho con las películas basadas en las publicaciones de la compañía.

De acuerdo a este reporte, Zaslav creería que “DC es un activo infrautilizado” y se sentiría “frustrado porque su producción cinematográfica ha sido inconsistente y porque no ha habido suficiente planificación a largo plazo en términos de lanzamiento de secuelas y seguimientos de películas populares”.

Si bien en el artículo no hay una declaración de primera mano que permita saber cuáles son las impresiones específicas de Zaslav, la visión que tendría el ejecutivo no es difícil de entender. Después de todo, películas como Man of Steel, Joker y Birds of Prey, aún no reciben aprobación oficial para sus secuelas y en algunos casos parece que ni siquiera habrían planes al respecto. Todo mientras que The Suicide Squad recibió una especie de continuación en HBO Max con Peacemaker, pero tal y como The Batman con la serie del Pingüino eso no llegó de la mano de la luz verde para una secuela.

En ese sentido, Variety también destacó el tema de Superman remarcando que la persona que Warner Bros Discovery elija para tomar las riendas de DC Entertainment deberá determinar el futuro cinematográfico de Superman en un panorama donde Ta-Nehisi Coates está escribiendo una cinta del héroe y todavía hay quienes claman por un retorno de Henry Cavill.

No obstante, aunque todo apuntaría a que Hamada no se quedará con ese puesto, Warner Bros Discovery aún no estaría listo para anunciar al nuevo cabecilla de DC Entertainment porque aunque Zaslav conversó con Emma Watts (ejecutiva de Fox y Paramount) para el rol, finalmente esas negociaciones no quedaron en nada.