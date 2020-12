El co-creador de Better Call Saul está encantado con los guiones de la sexta temporada

La pandemia cambió un montón de cosas y, específicamente en el caso particular de Better Call Saul, la contingencia provocó que la esperada sexta y última temporada del spin-off de Breaking Bad tardara más de lo presupuestado en desarrollarse y estrenarse.

Así, mientras Giancarlo Esposito aseguró que el trabajo en el nuevo ciclo de la serie arrancaría en marzo del próximo año, no han sido pocos los fanáticos que se han preguntado cuál es el verdadero estado del avance de la serie.

En ese sentido, mientras aún no hay una fecha de estreno ni nada por el estilo, en una reciente proyección virtual del final de la quinta temporada de temporada Better Call Saul (vía Deadline) el co-creador de la serie, Peter Gould, aseguró que los guiones para el nuevo ciclo están avanzado pero que todo ha sido más lento debido a la pandemia.

Concretamente, Gould señaló que actualmente están trabajando en los guiones de “bastante tarde en la temporada” y mientras aseguró que está conforme con los resultados también reafirmo que la idea es comenzar la producción a principios de 2021.

“Estamos en una sala de zoom todos los días. Nos reunimos durante dos semanas al principio para esta temporada, es como intentar bailar en arenas movedizas”, señaló Gould. “En mi libro, es una desventaja trabajar en forma remota, pero me encanta lo que se nos ocurrió”.

“Tenemos algunos guiones más de los que acostumbramos tener”, añadió antes de señalar que “nuestro ferviente deseo es comenzar a rodar a principios del próximo año”.

La sexta temporada de Better Call Saul aún no tiene una fecha de estreno, pero como pueden notar sus responsables están trabajando para que la espera por los nuevos episodios no se extienda por mucho tiempo más.