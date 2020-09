El cómic de The Flash añadió un giro a un punto clave de Heroes in Crisis

El año pasado Tom King se encargó de presentar la historia de Heroes in Crisis, un evento donde varios héroes de DC Comics murieron producto de las acciones de Wally West.

Si bien Flash no quiso asesinar a nadie a propósito, luego de verse sobrepasado con las emociones de los testimonios contenidos en el refugio para superhéroes conocido como El Santuario, el ex-Kid Flash perdió el control de la Fuerza de Velocidad y terminó con la vida de varios personajes incluyendo a su amigo e integrante de los Titanes, Roy Harper.

Pero al parecer lo que se contó en Heroes in Crisis no sería la historia completa y mientras Wally West aún está tratando de enmendar el daño que hizo, en el cómic más reciente de The Flash se añadió un importante antecedente a su historia.

Spoilers de The Flash #761 a continuación.

spoiler

En The Flash #761, el equipo creativo compuesto por Joshua Williamson y Howard Porter retomó el arco argumental “Finish Line” con una gigantesca batalla entre enemigos del pasado de Flash y buena parte de la familia del velocista escarlata.

En ese escenario, mientras héroes cómo Impulse, Jay Garrick y Max Mercury tuvieron la oportunidad de brillar nuevamente en la serie regular de The Flash, Barry Allen se enfrascó en una nueva disputa personal con Eobard Thawne.

Como es tradición, Thawne sacó a relucir todos su conflictos pasados y en distintas líneas temporales con Barry Allen.

En ese contexto, Reverse Flash reveló que mientras su influencia fue directa en eventos como la muerte de la mamá de Barry, el asesinato del hermano deAugust Heart/Godspeed y el suegro de Hunter Zolomon/Zoom; también se dedicó a hacer miserable la vida de Allen y sus seres queridos en otras situaciones donde usó a la Fuerza de Velocidad Negativa para influir en las decisiones de las personas.

“Nunca te tomaste tu tiempo para aprender sobre la Fuerza de Velocidad Negativa, ¿verdad? Rechazaste su poder. Le tenías miedo”, le dijo Thawne a Barry. “(La Fuerza de Velocidad Negativa) tiene muchos regalos, uno de los cuales me permite hablar con una frecuencia hipnótica. Un susurro a cierta velocidad puede empujar a las personas a hacer cosas que nunca harían”.

“Crear dudas en sus mentes. Hacer que repitas tus errores como yo repetí mis muertes una y otra vez”, concluyó el villano.

Así The Flash #761 reveló que Thawne no solo influyó en la investigación de Batman y Flash (Barry) sobre el prendedor del Comediante, sino que también en el distanciamiento de Allen con su familia, la sitaución de Wallace en los Teen Titans, los eventos de The Flash War y lo que pasó con Wally en Heroes in Crisis.

Sí, de acuerdo a Thawne, no todo lo que pasó en Heroes in Crisis fue culpa de Wally.

En medio de su batalla con Barry, el villano que también es conocido como el Profesor Zoom reveló que usó a la Fuerza de Velocidad Negativa para incitar a Wally a encubrir lo que pasó en el Santuario.

Este matiz a la historia de Wally en Heroes in Crisis es particularmente llamativo considerando que el arco del personaje en ese cómic ha sido ampliamente comentado.

En ese sentido, mientras hasta ahora Wally seguiría siendo responsable de la muerte de los héroes que estaban en el Santuario, la decisión de ocultar lo sucedido e inculpar a otros por sus acciones durante días habría sido parte de un plan de Thawne.

Pero mientras el plan de Thawne no resultó como esperaba y Wally se hizo presente en acción brevemente por cortesía de sus nuevas habilidades, aún no sabemos cómo se resolverá esta revelación.

Después de todo, en The Flash #761 se planteó que el reencuentro de Barry Allen y Wally West, y por ende las repercusiones de esta información, estarán ligadas a lo que está pasando en Dark Knights: Death Metal.

En ese sentido, cabe destacar que mientras Barry, Jay, Wallace y Wally volverán a correr juntos en Dark Nights: Death Metal-Speed Metal, un cómic que saldrá el 22 de septiembre; The Flash #761 concluyó anticipando que esta historia tendría un final trágico y que esta sería “la última carrera” entre Flash (Barry) y Reverse Flash ya que ambos quedaron atrapados en la Corriente Temporal.

The Flash #762, el último cómic del arco “Finish Line” y de Williamson a cargo del cómic de The Flash, saldrá el 22 de septiembre.