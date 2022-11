El compositor japonés Yuzo Koshiro da a conocer que está trabajando en un nuevo juego para Mega Drive

El compositor de música para videojuegos japonés Yuzo Koshiro, ha dado a conocer que se encuentra trabajando en su estudio Ancient, en un nuevo juego para Mega Drive/Genesis, el cual es un shoot ‘em up que recuerda a las franquicias clásicas de los años ochenta.

A través de su cuenta de Twitter dio a conocer la noticia, donde compartió unas imágenes del juego a la vez que mencionó que “Parece un antiguo shoot ‘em up, pero es un nuevo juego que estamos desarrollando, que se remonta a las famosas franquicias de los años 80. Lo lanzaremos para MD/Génesis. Estoy haciendo la banda sonora y también he vuelto como diseñador de juegos desde Beyond Oasis”.

A través de otros mensajes en la red social, el compositor fue un poco más allá y explicó que está construyendo la banda sonora y efectos de sonido con el hardware de la época. “La banda sonora y los efectos sonoros definitivamente irán con un driver YM2608 nativo. Es la primera vez en treinta años que trabajo en Mega Drive / Genesis, desde que hice todas las canciones para Beyond Oasis. Por supuesto, no hay streaming de CD audio”.

Por el momento se desconocen detalles del lanzamiento del juego, pero según menciona “Estamos considerando varias ideas para lanzarlo, incluida la venta de cartuchos físicos”.

Cabe recordar que Yuzo Koshiro en su carrera trabajó en varios juegos de la consola de Sega, como lo son la trilogía de Streets of Rage, The Revenge of Shinobi y ActRaiser.