El coronavirus derrotó a 007: No Time to Die ahora llegará en abril de 2021

Era inevitable, cortesía de los resultados económicos que está teniendo Tenet, y ahora simplemente fue confirmado. No Time To Die, la próxima película de James Bond, y que al mismo tiempo será la última que protagonizará Daniel Craig, no llegará a cines en noviembre.

El estudio MGM, y los productores de la saga, finalmente han decidido postergar el lanzamiento hasta el 2 de abril de 2021, lo que implica que, en el mejor de los casos, ahora la película llegará a los cines un año después de lo originalmente contemplado.

Antes de la pandemia de COVID-19, el estudio había planificado que la película llegase a los cines en abril de 2020. Posteriormente, con las medidas de cierre de cines y cuarentenas, el estreno pasó a noviembre próximo. Pero dicho lanzamiento no se podrá concretar debido al escenario actual, en donde las recaudaciones implican perdidas cuantiosas para las superproducciones de este tipo.

Claro, hay cines alrededor del mundo abiertos, pero un montón siguen cerrados, las salas funcionan a medias y todos los involucrados en la industria necesitan de salas abarrotadas de gente para justificar la inversión.

No Time To Die es dirigida por Cary Fukunaga, director de Beast of No Nation y True Detective.