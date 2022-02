El corto chileno Bestia fue nominado a los Premios Oscar

Otra producción chilena ha sido nominada a los Premios Oscar. Después de los respectivos triunfos de Una Mujer Fantástica e Historia de un Oso, el cine nacional ahora tiene la oportunidad de sumar una nueva estatuilla de la Academia de la mano de Bestia.

Este martes la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas finalmente reveló a los nominados para la versión número 94 de los Premios Oscar y estableció que Bestia estará en carrera por el reconocimiento al Mejor Corto Animado.

Bestia es un cortometraje de animado de 15 minutos que fue dirigido por Hugo Covarrubias en base a un guión escrito por él mismo y Martín Erazo.

Esta apuesta utiliza la técnica del stop-motion para narrar una historia ambientada en la época de la dictadura en Chile. Concretamente, la sinopsis de Bestia plantea que “Ingrid trabaja en la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) en 1975. Su relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones revelan una espantosa fractura en su mente y en todo un país”.

Antes de esta nominación Bestia fue parte de prestigiosas instancias como el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia, y en la carrera por el Oscar a Mejor Corto Animado deberá competir con Affairs of the Art, Boxballet, Robin Robin y The Windshield Wiper.