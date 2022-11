El creador de Attack on Titan se disculpó por el final del manga

A la espera del debut de la última temporada del anime de Attack on Titan, el creador del manga que sirve como base para historia de Eren y compañía, Hajime Isayama, pidió disculpas por la conclusión de aquella historia.

El manga de Attack on Titan terminó en abril de 2021 con su capítulo 139 y desde entonces han abundado las quejas sobre lo que propuso Isayama en esa conclusión.

En ese sentido, al ser consultado sobre cómo llegó a aquel final, Isayama aprovechó su participación en el panel de la Anime NYC 2022 para pedir disculpas.

El mangaka explicó que su idea para el cierre de Attack on Titan cambió debido a lo que se plasmó en el anime y que hasta el día de hoy no está convencido del cierre que le dio a la historia.

“A medida que era influenciado por el trabajo del anime de Attack on Titan, empecé a cambiar la caracterización del personaje principal, Eren, para que fuera más un ‘tipo bueno’. Entonces, para convencer a los lectores de su intención y sus decisiones realmente tuve que ajustar la dirección de la historia para que fuera muy convincente. Todavía tengo dudas al respecto conmigo mismo ¿Lo conseguí? No estoy completamente seguro. Todavía tengo dificultades con ese punto y lo siento mucho por eso”, dijo Isayama.

Aunque los reclamos contra el final del manga de Attack on Titan no han sido pocos desde su publicación el año pasado, la audiencia presente en el panel de Isayama no tardó en apoyar al autor provocando su visible emoción.

De hecho, parece que la experiencia de Isayama en Nueva York fue tan buena que en una declaración (vía Comicbook) señaló que sus reparos sobre el final de Attack on Titan se estarían disuadiendo gracias a los fans.

“Quiero expresar mi gratitud a todos los fanáticos. No estaba seguro de cómo sentirme sobre el final de la historia. Estaba pasando por un momento muy difícil y me disculpo. Con fuertes sentimientos, estuve deprimido durante mucho tiempo, hasta que ayer conocí a los fans durante la firma. Los fans me dijeron que el final fue genial y que les encantó el final. Me hizo feliz y venir a Nueva York fue una gran experiencia para mí. Gracias”, señaló el escritor.

Por supuesto, aunque muchos ya tienen su veredicto sobre el manga, lo que sucederá con el anime aún está por verse porque la tercera parte de la cuarta temporada de Attack on Titan todavía no fija una fecha oficial para su estreno.