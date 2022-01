El creador de Phineas y Ferb bromeó sobre las “similitudes” entre la película de esa serie y The Avengers: “Nosotros lo hicimos un año antes”

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home y, si durante los últimos 10 años no las han visto, The Avengers y Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión en fabuloso 2D]

Si ustedes están en el lado de Spider-Man en TikTok o ven videos vinculados al arácnido en Reels, es probable que tras el estreno de Spider-Man: No Way Home encontraran alguno de los videos que claman que esa película básicamente tiene la misma trama que Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión en fabuloso 2D.

Bueno, si no han visto esos registros, aquí tienen un ejemplo.

Por supuesto, aunque todo esto tiene un tono broma, no es algo nuevo.

Si bien Spider-Man: No Way Home recién llegó a los cines a mediados de diciembre del año pasado, tiempo atrás se comenzó a difundir un video similar protagonizado por nada más ni nada menos que Dan Povenmire, el co-creador de Phineas y Ferb.

En ese registro que fue publicado mediante las redes sociales del creador el 1 de diciembre del año pasado, el director que también realiza la voz de Doofenshmirtz en la versión en inglés del programa planteó (obviamente en tono de broma) que The Avengers había copiado elementos de Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión en fabuloso 2D.

¿Su argumentos? Como podrán ver en el video que está un poco más adelante, todo se sustenta en algunas similitudes de la trama de Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión con la ya famosa Batalla de Nueva York en la primera película de los Vengadores.

Así Povenmire, quien también co-dirigió Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión, concluyó sus descargos dando a entender que aquí Marvel sería la compañía que “copió”.

“Solo digo que nosotros lo hicimos un año antes”, sentenció.

Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión en fabuloso 2D se estrenó mediante Disney Channel en agosto de 2011, mientras que The Avengers llegó a los cines en 2012. Por lo que, sin tener en cuenta los tiempos de producción de ambas cintas, Povenmire tendría un punto que basta para sustentar esta broma.

Pero claramente esto es solo humor y se pueden esgrimir argumentos respecto a que tanto Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión como The Avengers ocupan elementos y recursos narrativos bastante comunes.