El debut de las nuevas consolas de Xbox y Call of Duty provocaron un récord en el uso de datos de banda ancha en el Reino Unido

El martes pasado algunas personas de Reino Unido tuvieron que soportar un día con una conexión a internet más lenta de lo habitual. Todo debido al lanzamiento de las nuevas consolas de Xbox y algunas novedades muy esperadas por los fanáticos de los videojuegos.

Y es que, de acuerdo a la BBC, el pasado martes 10 de noviembre se registró un récord en el uso de datos de banda ancha en ese lugar.

Dicho aumento en el uso de datos fue reportado por las principales compañías de internet de Reino Unido que dijeron que habían enfrentado una gran demanda durante el martes, la cual se habría generado en su mayoría por jugadores que estaban descargado archivos de un gran tamaño durante esa jornada.

En ese sentido, la BBC apunta a que durante ese día no solo se lanzaron la Xbox Series X y la Xbox Series S, sino que también se liberaron actualizaciones para dichas consolas y juegos como Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone y Destiny 2. Todo además del lanzamiento de Assassin’s Creed: Valhalla y la habilitación de la precarga de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Como pueden notar la franquicia de Call of Duty se repite entre los “responsables” de esta alta demanda de conexión en el Reino Unido y la popularidad de dicha saga en ese lugar es vuelve aún más evidente cuando se toma en cuenta que compañías como Virgin Media dicen que durante el martes pasado se consumieron 108 petabytes de datos a través de su red. Una cifra que supera en un 30% al peak anterior que se registró en junio cuando se lanzó la cuarta temporada de Call of Duty: Warzone.

Incluso, aunque varias compañías de Reino Unido califican a la demanda del martes como todo un récord, desde Openreach, una emprsa que proporciona la infraestructura de red a muchos de los proveedores de servicios de internet del Reino Unido, sostienen que Call of Duty registró cifras aún más impresionantes en el pasado y que los que 174 petabytes de datos se consumieron el martes en su servicio quedan cortos frente a los 193 petabytes que registraron el pasado 5 de agosto con el debut de la quinta temporada de Call of Duty: Warzone y Modern Warfare.

Pero, aunque este no sea el récord definitivo, desde Openreach recalcan que estuvo lejos de ser un martes normal y están expectantes por lo que pasará con el debut del Playstation 5.

“Esto supera con creces lo que consideraríamos un martes normal”, añadió Colin Lees, director de innovación tecnológica de Openreach. “También esperamos ver otro salto en el tráfico con el próximo lanzamiento de la PS5”.