El desarrollo del reinicio de Buffy the Vampire Slayer está en pausa

Como si la falta de actualizaciones significativas al respecto durante los últimos años no fuera un augurio suficiente, esta semana se confirmó que el desarrollo del reinicio de Buffy the Vampire Slayer no está avanzando.

Pese a que el proyecto que buscaría reinventar a la popular serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar todavía no es cancelado oficialmente, ahora el productor Gail Berman confirmó que su desarrollo está suspendido temporalmente.

Durante el podcast TV’s Top 5 (vía TV Line), Berman dijo que el reinicio de Buffy the Vampire Slayer “está en pausa” y no entregó más detalles al respecto.

Los planes para un reinicio de Buffy the Vampire Slayer comenzaron a circular en 2018 y eventualmente se reveló que el programa escrito por Monica Owusu-Breen (Midnight, Texas) tendría como protagonista a una actriz negra. Pero el proyecto no alcanzó a elegir a su nueva cazadora ni tampoco encontró una casa formal antes de chocar con esta pausa.

Si bien hasta el momento no se ha detallado qué llevó a esta pausa en el desarrollo del reinicio de Buffy the Vampire Slayer, es importante recordar que el creador de la serie original, Joss Whedon, estaba vinculado como productor ejecutivo de esta nueva apuesta y sus polémicas perfectamente podrían ser factores a considerar en esta suspensión.