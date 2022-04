El destino del Multiverso está en juego en el nuevo adelanto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Cuando para varios fanáticos ya comenzó la cuenta regresiva para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel Studios decidió revelar un nuevo avance de la película.

Este nuevo vistazo a la secuela de Doctor Strange lamentablemente no es un tráiler, sin embargo, incluye un montón de escenas nuevas entre los personajes principales.

Así, mientras Wanda Maximoff y Stephen Strange conversan sobre los Vengadores, también se puede apreciar a Barón Mordo (la variante de Mordo) en acción, una misteriosa criatura que pelea con Wong y otro vistazo al enigmático personaje que tantas especulaciones ha despertado. Todo mientras Wong también declara que el destino del Multiverso está en manos de él y sus aliados, quienes el tráiler quiere dar a entender que son Scarlet Witch y. Doctor Strange.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue dirigida por Sam Raimi y puedes ver su nuevo avance aquí:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el 5 de mayo en Chile.