El director de “Chip y Dale al rescate” habló sobre la comentada alusión de la película a Sonic the Hedgehog

[Esta nota contiene spoilers de Chip y Dale al rescate]

No importa si todavía no ven Chip y Dale al rescate, es probable que si durante esta semana pasaron aunque sea un minuto en redes sociales ya estén al tanto que una de las grandes sorpresas de la nueva película de las ardillas de Disney involucra a nada más ni nada menos que Sonic.

Casi al comienzo de Chip y Dale al rescate, se muestra cómo Dale está tratando de sacar provecho de la fama que tuvo alguna vez durante una convención y por supuesto la cinta dirigida por Akiva Schaffer usa aquello como un terreno fértil para los guiños y referencias a otras producciones. Pero mientras apariciones de Tigra y Lumiere pueden resultar llamativas para algunos, sin duda la gran estrella de ese momento es Sonic...perdón, “Ugly Sonic”.

Sí, porque la versión del erizo que tiene un cameo en Chip y Dale al rescate no es aquella que ha protagonizado dos exitosas películas basadas en los videojuegos de Sega, sino que es esa que solo alcanzó a aparecer en el primer material promocional de Sonic the Hedgehog antes de que una ola de reclamos en redes sociales motivara a Paramount y el equipo realizador a cambiar el diseño para la película.

Pero ¿cómo surgió la idea de incluir al Sonic feo en la película de Chip y Dale? Según el director Akiva Schaffer, todo nació desde un cariño por la saga del erizo.

“Tengo dos hijos de 9 y 11 años, he visto esa película de Sonic como 20 veces y me encanta. Y le cuento a Ben Schwartz (el actor que hace la voz de Sonic en inglés) al respecto: le envío un mensaje de texto con imágenes de que lo estoy viendo, como, cada dos veces”, contó Schaffer a Decider. “Me encanta la película de Sonic y estoy muy emocionado de ver la segunda. No alcancé (a verla) porque estaba terminando esto, pero lo haré. La mayoría de las cosas de las que nos ‘burlamos’, en realidad me encantan”.

Si bien algunas referencias en Chip y Dale al rescate obviamente están amparadas por el paraguas de Disney, guiños como Batman vs E.T y el mencionado Sonic feo parecen más complejos porque involucran a otros conglomerados y franquicias. No obstante, Schaffer no quiso explicar qué fue necesario para incluir al Sonic feo en la película.

“En términos de responder a la pregunta real, se lo dejaré a los abogados, todo es muy complicado. Pero ten en cuenta que incluso las cosas que parecen que nos estamos burlando de ellas... Espero que la gente lo tome como un (sketch) divertido, algo con amor”, indicó.

No obstante, en una conversación paralela con Games Radar+, Schaffer deslizó que un punto que ayudó a contar con esa versión descartada de Sonic y sus escalofriantes dientes en Chip y Dale al rescate fue la compañía de efectos visuales que trabajó en la cinta de las ardillas.

“La empresa MPC hizo toda nuestra película. También hicieron (el Rey León de 2019). Están haciendo la nueva Pinocho. Hicieron 1917, esa no es una película animada, pero, eh, también hicieron Sonic”, señaló el director. “Entonces, sí. También hicieron a ‘Ugly Sonic’, la versión fea original con esos dientes. Tuvimos que recrearla nuestra para esta película porque teníamos que hacer todo desde cero, pero había algo muy positivo en tener a la compañía original que había hecho el diseño de nuevo y tener que repetir sus errores a propósito esta vez”.

Mientras el futuro del Sonic bonito está en Sonic the Hedgehog 3, por ahora “Ugly Sonic” solo revivió para su aparición (bastante importante) en Chip y Dale al rescate.