El director de la película de Ghost of Tsushima valoró el aporte de la serie de The Last of Us a las adaptaciones de videojuegos

Pese a que todavía faltaría más de un año para poder regresar al mundo de The Last of Us, esa entrega no es al única adaptación de un título de PlayStation que está en desarrollo actualmente y en paralelo a su proyecto que pretende adaptar The Last of Us - Part II hay planes para series de God of War, Horizon Zero Dawn y Twisted Metal, además de películas de Ghost of Tsushima y Gran Turismo.

En ese sentido, mientras uno de los responsables de God of War (2018) ya elogió el trabajo que hizo la serie de The Last of Us, ahora el director de la película de Ghost of Tsushima también valoró el aporte que el programa protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey realizó para ese tipo de producciones.

Durante una conversación con el portal Comicbook a propósito de John Wick 4 el director Chad Stahelski señaló que The Last of Us fijó un buen precedente sobre lo que pueden conseguir las adaptaciones de videojuegos.

“Espero que The Last of Us arroje más luz sobre las próximas adaptaciones de videojuegos”, dijo Stahelski. “Estoy trabajando en Rainbow Six y Ghost of Tsushima. Ambos son proyectos fantásticos que realmente espero que se hagan realidad. Pero Ghost... tiene una historia increíble. Es la película de samuráis anti-samuráis. Tiene una gran temática. Tenemos mucho empuje en eso y mucho interés porque Last of Us emoujó eso. Sí, la maldición de (la adaptación de) videojuego a película se ha levantado. Se puede hacer. Solo tienes que darle amor y atención. Y Ghost, de probablemente todos los otros videojuego en desarrollo (como películas), creo que ese es el que va a aterrizar”.

Ghost of Tsushima es uno de los juegos mejor valorados del último tiempo para PlayStation por lo que las expectativas no serán menores no solo tras el fenómeno de The Last of Us, sino también por su propia narrativa y porque contará con Stahelski como director.