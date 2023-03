El director de God of War dijo que la serie de The Last of Us es “verdaderamente increíble” y pone presión a las adaptaciones de videojuegos

Cory Barlog, el director de God of War (2018), solo tiene elogios para The Last of Us, la nueva serie de HBO inspirada en el videojuego homónimo de Naughty Dog.

A comienzos de marzo Barlog retomó las interacciones de Twitter con sus seguidores y naturalmente un fan le preguntó sobre su opinión de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Barlog no tardó en responder que le ha gustado bastante el programa y junto a los elogios planteó que esa producción le pondría un poco de presión a otras adaptaciones de videojuegos.

“(Es un) trabajo verdaderamente increíble, que te hace humilde (y es) inspirador. Me llena de alegría y felicidad por todos los que lo hicieron. Y no poca presión, frustración y un poco de celos de que sea TAN BUENO. En serio, lo que están logrando es jodidamente MONUMENTAL. Estoy muy orgulloso de ellos”, señaló Barlog.

Si bien el estándar para las adaptaciones de videojuegos no es muy alto porque han existido muchas películas y series de pésima calidad basadas en ese tipo de producciones, The Last of Us no solo es una buena adaptación, sino que también es una serie de calidad por sí sola y eso se ha demostrado con su buena recepción.

En ese sentido, cabe recordar que la franquicia a la que está vinculado Barlog, God War, también tiene en sus planes una serie live-action que será amparada por Amazon Prime Video y obviamente, aunque sus historias y mundos sean muy distintos, The Last of Us será una apuesta a tener en cuenta.