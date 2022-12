Es oficial: God of War tendrá una serie de TV en Amazon

Luego de que en marzo de este año fuese dado a conocer que existía la posibilidad de concretar una serie de televisión basada en el videojuego God of War, ahora finalmente se ha hecho oficial que Sony Television trabajará codo a codo con Amazon Prime Video para trasladar a la saga de Kratos a la pantalla chica.

“God of War es una franquicia convincente y basada en personajes que creemos cautivará a nuestros clientes globales tanto con sus mundos expansivos e inmersivos como con su rica narración”, dijo Vernon Sanders, director de televisión global de Amazon Studios a través de un comunicado. “Nos sentimos honrados de compartir la aventura de explorar la mitología de God of War de una manera tan trascendental con Sony Pictures Television, PlayStation Productions y Santa Monica Studio”, agregó.

Rafe Judkins (The Wheel of Time) será el showrunner de la serie, trabajando codo a codo con Mark Fergus y Hawk Ostby, quienes también producirán y escribirán tras su experiencia en películas como Children of Men y la serie de televisión The Expanse.

“Estamos muy orgullosos y emocionados de trabajar con nuestros amigos de Amazon Studios y nuestros socios de PlayStation Productions para adaptar este hermoso y desgarrador juego a una serie live-action de primer nivel”, dijo Katherine Pope, presidenta de Sony Pictures Television Studios. “Rafe, Mark y Hawk están creando una serie transportadora que traza un camino a través del antiguo viaje mitológico de Kratos”, agregó.

Aunque el comunicado no abor4dó detalles sobre la historia, si hace referencia al reinicio de la saga de 2018, por lo que la acción podría situarse en un entorno nórdico en vez de la saga griega que marcó a los juegos originales de la franquicia.

Es decir, además de Kratos, la historia también podría involucrar a su joven hijo llamado Atraeus, con quién inicia una travesía para trasladar los restos de su esposa, desatando una guerra contra los dioses marcada por criaturas de la mitología ligada al imaginario de Asgard.