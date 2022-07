El director de The Cloverfield Paradox se encargará de Capitán América 4

El director nigeriano Julius Onah ha sido elegido por Marvel Studios para dirigir Capitán América 4, la secuela que tendrá al Sam Wilson interpretado por Anthony Mackie en el rol principal.

Antes de entrar en el terreno de Marvel Studios, el realizador estuvo a la cabeza de thriller independiente The Girl Is in Trouble (2015), la película de ciencia ficción The Cloverfield Paradox (2018) y el drama Luce (2019) protagonizado por Naomi Watts.

Por ahora se desconocen detalles de la historia, pero esta fue escrita por Malcolm Spellman, creador de la serie The Falcon and the Winter Soldier, y Dalan Musson, quien también participó como escritor en esa producción.

Tampoco está confirmado si en la película también participará Sebastian Stan en el rol de Bucky Barnes o alguno de los otros personajes que han rondado a las historias del Capitán América en el MCU.