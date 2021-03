El director de WandaVision argumentó que Wanda no queda libre de sus responsabilidades en el final de la serie

[Advertencia: Esta nota contiene spoilers del final de WandaVision]

Desde que el final de WandaVision se estrenó la semana pasada, los fanáticos se han dedicado a debatir y analizar cada punto de la conclusión de esa historia de Wanda Maximoff.

Así, mientras algunos siguen lamentando que sus teorías no se cumplieron y otros están satisfechos con la resolución de la trama, también hay quienes no ven con buenos ojos a los últimos momentos de Scarlet Witch en Westview.

Después de todo, aunque la serie reveló que Maximoff no armó el Hex a propósito, hay quienes sostienen que el programa no le pasó la cuenta a Wanda por sus acciones que en última instancia mantuvieron secuestrado a un pueblo entero. De hecho, incluso hay personas que plantean que WandaVision básicamente perdonó al personaje de Elizabteh Olsen mediante el diálogo final con Monica Rambeau.

Pero Matt Shakman, el director de WandaVision, no está de acuerdo con esas impresiones y en una entrevista con Rolling Stone defendió a la propuesta de la serie para el cierre de la historia de Wanda en Westview.

“No creo que dejemos a Wanda sin responsabilidad. Ella se da cuenta en ese episodio final de lo que ha hecho. Agatha la lleva a ese momento diciendo: ‘¿Eres una heroína? ¿Eres una villana? Los héroes no torturan a la gente’ y (Wanda) intenta dejarlos ir en ese momento, pero se da cuenta de que aún no puede despedirse del todo de su familia”, señaló Shakman. “Entonces, la crisis en el medio del episodio es importante para su historia, que finalmente se está moviendo hacia la aceptación de la pérdida de Vision y su familia”.

“El programa siempre trataba sobre el dolor y cómo regresamos de la pérdida, por lo que siempre tenía que terminar con ella aceptando esa pérdida, pero también aceptando este nuevo manto de Scarlet Witch y lo que eso significa”, agregó.

La escena a la que apunta Shakman ocurre cerca de la mitad del último episodio de la serie e involucra a Wanda prometiendo que liberará a las personas atrapadas en el Hex hasta que se da cuenta que eso está matando a Vision, Billy y Tommy.

Pero esa no es la última escena entre Wanda y los habitantes de Westview ya que al final de la serie Maximoff camina por la ciudad para marcharse y logra conversar con Monica Rambeau.

En ese sentido, Shakman dice que en “esa escena final, ella llega a la ciudad, es su paseo de la vergüenza mientras camina por la ciudad y siente que las dagas la apuntan fijamente, destinadas a ser esta acusación contra ella. Ella es una paria y ellos no la perdonan”.

“La conversación con Monica trata sobre dos personas que se han unido por el dolor y la pérdida entendiendo los motivos detrás de esto”, concluyó el director. “No significa que la disculpe y Wanda lo reconoce. Ella vuela lejos de esta ciudad sabiendo que realmente no le daría la bienvenida a su regreso”.

De todas maneras, si la explicación de Shakman no los convence, recuerden que Scarlet Witch aparecerá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness por lo que en teoría Marvel Studios todavía tiene espacio para explorar las consecuencias de sus acciones en Westview.