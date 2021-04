El director del juego se refirió al proyecto de película de The Last of Us que no prosperó

The Last of Us finalmente se convertirá en una serie para HBO. Pero antes de eso, también se contempló por un tiempo una adaptación al cine del popular videojuego, algo que finalmente no llegó a puerto.

Ahora, en conversación con el podcast Script Apart (vía IGN), el director del juego Neil Druckmann habló sobre las razones que terminaron hundiendo esa propuesta de adaptación. De acuerdo al desarrollador, el nivel de espectáculo que se esperaba de la película fue un factor clave para su no realización.

“Cuando trabajé en la versión fílmica, muchas de las ideas y notas eran: ‘¿Cómo lo hacemos más grande?¿Como hacemos a las escenas más grandiosas?’”, reveló Druckmann, quien opina que esa perspectiva “no funcionó para The Last of Us y creo que finalmente es por eso que no se hizo la película”.

En contraposición, la nueva serie de televisión fue enfocada para explotar los aspectos más íntimos de la historia del juego, desechando la necesidad de explotar las escenas de acción.

“Nuestra propuesta para The Last of Us fue ‘hagámosla como una película indie’. Aproximémonos como un equipo indie, en la forma en que se filma, en cómo se siente pequeño e íntimo. Y con la serie podemos apoyarnos en eso mucho más porque no tenemos que tener tantas secuencias de acción como en el juego. En el juego hay ciertas mecánicas para fines de ritmo. Tienes que aplicar esas mecánicas de vez en cuando, tienes que pelear lo suficiente para entrenar esas mecánicas. Y puedes deshacerte de todo eso en una serie de televisión, porque estás en un medio diferente. Aprovechemos las fortalezas de cada medio”, dijo.

La serie de The Last of Us finalmente está avanzando de la mano del escritor Craig Mazin (Chernobyl), será protagonizada por Pedro Pascal junto a Bella Ramsay, y se filmará en Canadá.