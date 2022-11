El director Francis Lawrence entregó una actualización sobre el desarrollo de la película de BioShock

La precuela de Los Juegos del Hambre y la secuela de Constantine no son los únicos proyectos en el horizonte para el director Francis Lawrence y es que el cineasta también está vinculado a la película basada en BioShock que pretende concretar Netflix.

Ese proyecto que buscará llevar a la pantalla al mundo del videojuego será dirigido por Lawrence en base a un guión de Michael Green (Blade Runner 2049, Logan) y, según reveló el propio director, está avanzando de buena manera.

En una reciente entrevista con el sitio Collider, Lawrence abordó el estado de la película de BioShock y señaló que Green ya está escribiendo su guión.

“Bueno, Michael Green, quien escribió Blade Runner 2049, entre otras cosas, y quien ha sido amigo mío durante años, la está escribiendo y está en medio de escribirla ahora mismo”, comentó Lawrence. “Ya tenemos nuestra propuesta, esquema y todo ese tipo de cosas, así que todo está hecho. Ahora solo está escribiendo. Por eso dije que es una posibilidad real de que (la película de BioShock) sea lo que sigue”.

Pese a que todavía no se elige un elenco para esta película y el guión tampoco está listo, Lawrence cree que podría ser un proyecto muy interesante debido a todo lo que ofrece el material de origen. Después de todo, el director calificó a BioShock como “uno de los mejores juegos jamás creados” y “uno de los juegos visualmente más únicos jamás creados”.

“Otra cosa, y una de las cosas que siempre me atrae, es que es muy temática. Hay ideas y filosofías reales debajo de la propiedad del juego, y está muy, muy, muy pensado. Muchos juegos pueden tener un gran mundo de algún tipo, o pueden tener un gran personaje principal, o pueden prepararte para grandes escenarios, pero en realidad no tienen las ideas, no tienen la tipo de peso y la seriedad que tiene Bioshock”, añadió. “El tipo de combinación de ideas y filosofías reales mezcladas con la increíble estética del mismo (juego). Además, una de las otras cosas que amo, amo, amo es ese tipo de mezcla extraña de género, la idea de que tienes lo que se siente como una pieza de época, mezclada con horror corporal, mezclada con ciencia ficción. Es uno de esos grandes mashups, y creo que puede ser realmente único, realmente hermoso y realmente entretenido”.

La película de BioShock aún no tiene una fecha de estreno, pero se presentará mediante Netflix.