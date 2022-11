El director Francis Lawrence quiere Constantine 2 tenga Clasificación R y aproveche esa categoría

El desarrollo de Constantine 2 recién está avanzando, pero el director Francis Lawrence ya tiene claro un aspecto que quiere cambiar en la nueva película de DC protagonizada por Keanu Reeves respecto a su predecesora.

En una reciente entrevista con el portal The Wrap, el director de Constantine y su secuela señaló que pretende que la nueva entrega tenga una Clasificación R y aproveche esa elección de audiencia.

Recuerden que aunque Lawrence y Warner Bros pretendían que la película de Constantine de 2005 fuese una producción PG-13, la clasificación que actualmente ostentan la mayoría de los blockbuster y apuestas de superhéroes como el MCU; finalmente The Motion Picture Association (MPA) determinó que Constantine era una película con Clasificación R por su “abrumadora sensación de temor”. Así, esta adaptación de la historia de John Constantine no solo vio perjudicada su recaudación, sino que se presentó como una película con Clasificación R que no sacaba todo el provecho que podía de aquella categorización.

En ese sentido, no es sorprendente que Lawrence quiera que Constantine 2 sea una película con una merecida Clasificación R.

“Una de las cosas más importantes para mí sobre la primera fue que seguimos, según Warner Bros, las reglas para hacer una película PG-13 en términos de violencia, sangre, lenguaje, sexualidad. Pero la agencia de calificaciones nos dio una (Clasificación) R dura basada en su zona gris de intensidad. Y lo que más me arrepiento es que tenemos una película con Clasificación R que en realidad es una película PG-13″, dijo Lawrence. “Y si tuviera que ir a por una R, realmente habría hecho una película con Clasificación R. La habría hecho mucho más aterradora y mucho más violenta y realmente habría hecho una película con clasificación R”.

“La idea es esta vez, al menos para mí, es realmente intentarlo y hacer una Constantine real con clasificación R que es, creo, lo que la gente siempre quiso originalmente, no la versión PG-13 que simplemente obtuvo una (Clasificación) R”, concluyó.

Constantine 2 será protagonizada por Keanu Reeves como John Constantine y, además de Lawrence como director, su equipo creativo contará con Akiva Goldsman como guionista. La película por ahora no tiene una fecha de estreno, pero Lawrence espera que esta nueva entrega también tenga una dosis más fuerte de humor.

“Creo que John Constantine es un personaje divertido en un estilo cómico oscuro y definitivamente me gustaría agregar más de ese sentido del humor sarcástico y cínico a la historia”, afirmó el director.