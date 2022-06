El diseño de Gargantos incluye un detalle que anticipa el papel de Wanda Maximoff en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Cuando Gargantos aparece en los primeros minutos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ni Stephen Strange ni la audiencia están al tanto que la criatura está trabajando para Wanda Maximoff. No obstante aunque en un primer visionado era imposible descubrir eso solo por la trama de la secuela de Doctor Strange, Marvel Studios incluyó un curioso detalle en el diseño de Gargantos para hacer una referencia ese elemento del arco de Wanda.

Desde GameSpot recogieron algunos de los puntos más importantes del comentario que se presentó junto a la versión digital de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y reportaron que el productor Richie Palmer reveló que el diseño de Gargantos se basó en un escaneo del ojo de Elizabeth Olsen, la actriz de Wanda.

“Dato curioso sobre este Gargantos. En realidad tomamos el escaneo del globo ocular de Lizzie Olsen e hicimos que este globo ocular siguiera el modelo del ojo de Lizzie Olsen como un pequeño presagio del verdadero villano de la película”, dijo Palmer.

Por supuesto, este tipo de guiños no están hechos para que la audiencia los descubra y más bien son añadidos que se suelen revelar en ese tipo de instancias post-estreno. Aunque claro no deja de ser algo curioso sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness.