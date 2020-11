El DLC de Cuphead fue postergado nuevamente

La espera por The Delicious Last Course, el último DLC de Cuphead, ha vuelto a extenderse.

Si bien el lanzamiento de este DLC originalmente estaba contemplado para 2019, eventualmente fue aplazado hasta este año y ahora, cuando falta poco más de un mes parte que termine 2020, Studio MDHR anunció que el nuevo contenido del juego tardará aún más en llegar.

En un tweet la compañía explicó esta decisión apuntando a la pandemia y el compromiso de los desarrolladores con la calidad del juego.

“En lugar de comprometer nuestra visión en respuesta al COVID, hemos tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento de The Delicious Last Course hasta que estemos seguros de que deleitará a la comunidad de Cuphead como creemos que debería hacerlo”, dijeron los fundadores de Studio MDHR, Chad y Jared Moldenhauer, en la carta adjunta en el tweet.

Cuphead: The Delicious Last Course está en desarrollo para Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC y Xbox One, y agregará al juego una isla y un nuevo personaje llamado Ms. Chalice.

No obstante, a raíz de esta nueva información, por ahora no hay claridad respecto a cuándo se podrá concretar su lanzamiento.