El DLC de Horizon Forbidden West esconde una referencia a The Last of Us

Horizon Forbidden West ha recibido un nuevo DLC llamado Burning Shores y ahora ha salido a la luz que este esconde una referencia a otro de los exitosos juegos de Playstation, The Last of Us.

Este ‘easter egg’ fue descubierto por los usuarios quienes compartieron la información a través de Reddit.

Según dan cuenta, en el DLC se puede adquirir un arco de juguete, Toy Bow, el cual hace referencia a un arco de mentira que utiliza Abby durante un minijuego en The Last of Us Part II.

Burning Shores, expande la historia de Horizon Forbidden West, sumando nuevas misiones y criaturas, y se lanzó el pasado 19 de abril.