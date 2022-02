El Doctor Eggman de Jim Carrey declara su misión de destruir al erizo en un nuevo adelanto de Sonic the Hedgehog 2

Aunque Sonic the Hedgehog 2 reveló su avance más reciente antes del Super Bowl, Paramount Pictures no quiso que la película estuviese ausente en este día y durante la transmisión del famosos evento deportivo estadounidense reveló un nuevo spot de la secuela de Sonic the Hedgehog.

Este adelanto es bastante breve y se enfoca principalmente en el Doctor Eggman de Jim Carrey. En ese sentido, aunque pueden ver un poco más de Tails, Sonic y Knuckles en acción, el villano y su promesa de destruir al erizo es el centro de atención.

Sonic the Hedgehog 2 se estrenará en abril.