El nuevo avance de Sonic the Hedgehog 2 incluye a Knuckles, el Doctor Robotnik y una referencia a Marvel

Con miras a un fin de semana que promete estar lleno de avances debido al Super Bowl, Paramount Pictures reveló un nuevo spot de Sonic the Hedgehog 2.

Este adelanto comienza con una antesala que destaca el mencionado contexto del Super Bowl, pero eventualmente da paso a un avance de la película que ofrece varias secuencias nuevas y momentos llamativos.

Así, mientras finalmente podemos ver más del Doctor Robotnik y sus artefactos (incluyendo lo que parece el Death Egg Robot), este spot de Sonic the Hedgehog 2 ofrece acercamientos a un par de batallas entre Knuckles y el erizo titular como una confrontación en la nieve donde Sonic demuestra que no solo leyó cómics de The Flash y saca a colación a un personaje de Marvel tachando al equidna rojo como el Soldado del Invierno.

Sonic the Hedgehog 2 fue dirigida por Jeff Fowler, el mismo responsable de la cinta anterior del personaje, y sin más preámbulos puedes ver su avance más reciente aquí:

Sonic the Hedgehog 2 se estrenará en abril y contará con Ben Schwartz, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, James Marsden y Jim Carey como parte de su elenco.