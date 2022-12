El Ejército de Estados Unidos planeaba gastar millones de dólares en Call of Duty para acercarse a la Generación Z

Los videojuegos siguen posicionándose como un ámbito atractivo para el Ejército de Estados Unidos y un nuevo reporte sostiene que recientemente aquella rama militar trazó planes para gastar millones de dólares en patrocinios y colaboraciones con el fin de alcanzar a la Generación Z mediante Call of Duty.

De acuerdo a Motherboard, el Ejército de Estados Unidos “asignó millones de dólares para patrocinar una amplia gama” de actividades vinculadas a los videojuegos y en particular al titulo de Activision Blizzard, Call of Duty.

Si bien varias de las colaboraciones que estaba planificado el Ejército de Estados Unidos nunca se concretaron, el objetivo de esa entidad era acercarse a los jóvenes de la Generación Z (entre 18 y 24 años) con un foco específico en mujeres y personas negras e hispanas.

Con esa meta el proyecto del Ejército estadounidense contemplaba gastos eventos como el campeonato HBCU (centrado en Universidades con una historia en la comunidad afroamericana) y colaboraciones con streamers para “crear videos de contenido original que muestren la amplia gama de conjuntos de habilidades que ofrece el Ejército” y “crear videos de contenido original que muestren la amplia gama de conjuntos de habilidades que ofrece el Ejército”, además de utilizar a esos influencers para “familiarizar a (sus) fanáticos con los valores y oportunidades del Ejército”.

Es decir, el Ejército de Estados Unidos quería mejorar su imagen y conectar con un público más joven empleando los videojuegos y en particular a Call of Duty. De hecho, Motherboard dice que el Ejército “tenía la intención de gastar $750,000 dólares en una combinación del torneo oficial de Call of Duty League Esports, el servicio de streaming Paramount+ y el programa de televisión Halo, que se transmitió en Paramount+”, además de un patrocionio de $200,000 dólares a Call of Duty Mobile que habría incluidos recompensas de dinero en el juego por ver avisos del Ejército.

Pero muchas de esas colaboraciones no se concretaron porque el Ejército de Estados Unidos optó por frenar su potencial vínculo con Call of Duty ante las denuncias de acoso al interior de Activision Blizzard. No obstante, según Motherboard otros proyectos del Ejército de Estados Unidos en esta línea incluían un patrocinio a la WWE y otro al sitio de videojuegos IGN.

“El objetivo del marketing del Ejército para el patrocinio es similar a todas nuestras compras de publicidad, que es llegar a un mercado específico en apoyo del reclutamiento del Ejército. El recuerdo del anuncio y la favorabilidad son importantes, ya que ambas son medidas aceptadas por la industria de la eficacia de la publicidad y los patrocinios que compramos. En el marketing del Ejército, debemos conocer a los jóvenes donde están y eso es en línea”, señaló esa rama militar estadounidense sobre esta práctica.