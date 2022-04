El estudio Laika presentó a The Night Gardener, su nueva película desarrollada por el creador de Ozark

Laika, el estudio detrás de Coraline, ParaNorman, Kubo and the Two Strings y Missing Link; anunció a su nueva película: The Night Gardener.

Esta nueva apuesta realizada con la técnica de stop-motion contará una historia original creada a partir de un guión de Bill Dubuque, el co-creador de la serie Ozark.

Según explicó el estudio a EW, The Night Gardener será “un cuento popular neo-noir descarnado centrado en un joven en la zona rural de Missouri que lucha por mantener unida a su familia tras una tragedia”.

Por supuesto, esa descripción deja mucho para la imaginación y, como lo único extra que reveló Laika sobre la película es que promete “pintar un retrato inquebrantable de sacrificio, autosuficiencia y venganza”, es probable que no se pueda deducir mucho sobre este proyecto en base a su primera imagen que simplemente muestra un casquillo de bala cerca de unas flores manchadas con sangre.

The Night Gardener cr: Laika

“The Night Gardener es una historia hermosa y atemporal que acelera el pulso tan a menudo como rompe el corazón”, comentó Travis Knight, el CEO de Laika. “Bill es un narrador magistral. Ha creado un mundo lírico repleto de personajes complejos, ideas provocativas y emociones muy sentidas. Va a ser una película increíble”.

Desde Laika todavía no fijan una fecha de estreno para The Night Gardener, pero esta película se presentará tras Wildwood, su siguiente película que sigue en desarrollo de la mano del propio Knight.