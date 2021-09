Wildwood será la próxima película del estudio Laika

Finalmente se revelaron los primeros detalles sobre la próxima película del estudio Laika. Después de que la compañía publicara un intrigante teaser durante el martes pasado, en esta jornada The Hollywood Reporter dio a conocer las bases para la siguiente producción de los realizadores tras cintas como Coraline y ParaNorman.

Concretamente, la información de The Hollywood Reporter confirma que la nueva película del estudio Laika se llamará Wildwood y será una adaptación de la novela infantil del mismo nombre escrita por Colin Meloy e ilustrada por Carson Ellis.

Wildwood será dirigida por Travis Knight (Kubo and the Two Strings) y contará con un guión de Chris Butler (ParaNorman), mientras Caleb Deschanel (Fly Away Home) se desempeñará como director de fotografía. Todo mientras su propuesta mezclará animación stop-motion y CG.

Por supuesto, aún no hay una sinopsis para la película, sin embargo, el libro cuenta la historia de “Prue McKeel, quien entra en un país de las maravillas encantado cuando su hermano pequeño, Mac, es secuestrado y arrastrado a las profundidades del bosque por un asesino de cuervos”.

De acuerdo al anuncio de Laika, Wildwood ya está en producción. No obstante, la película aún no cuenta con una fecha de estreno.