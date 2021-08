El ex-CEO de Disney consideraría “humillante” a toda la controversia por la demanda de Scarlett Johansson respecto al estreno de Black Widow

Durante los últimos días Disney ha estado en el centro de la controversia debido la demanda que Scarlett Johansson presentó por el estreno de Black Widow en el servicio de streaming de la compañía y es que, más allá de los argumentos que se han puesto sobre la mesa, la respuesta de la Casa de Mickey Mous a la actriz ha generado diversas criticas por su tono.

En ese contexto The Wrap decidió publicar un reportaje sobre la trastienda de la disputa de Johansson con Disney planteando que Bob Chapek, el actual CEO de la compañía, sería uno de los principales responsables de estas tensiones.

El reporte de The Wrap (vía CBR) incluye cuñas de productores que no quisieron dar su nombre y otras fuentes de la industria del entretenimiento, pero quizás lo más llamativo es que dice que un informante reveló que el ex-CEO de la compañía, Bob Iger, encontraría “humillante” a toda la situación que se ha generado por el estreno de Black Widow e incluso sentiría que la compañía “arruinó” las cosas.

Tengan en cuenta que el reporte de The Wrap apunta que mientras Iger se habría preocupado más de las relaciones con actores y creativos, Chapek sería más descuidado en aquel aspecto y eso habría dado pie a situaciones como esta disputa con la actriz detrás de Natasha Romanoff.

“Estoy bastante seguro de que Chapek cometió el error. No pensó que le explotaría en la cara. No se ocupa del talento“, dijo un productor anónimo a The Wrap.

Así, aunque The Wrap sostiene que para Chapek habría sido sencillo decidir entre molestar a su talento y seguir potenciando a Disney Plus por algunos millones de dólares, desde Disney niegan aquella información. De hecho, Zenia Mucha, directora de comunicaciones de Disney, negó los reportes respecto a Iger en un correo a The Wrap. “Nada de esto es cierto. Punto”, señaló la ejecutiva que también participó en la controvertida respuesta a Johansson.