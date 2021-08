Organizaciones de equidad de género criticaron la respuesta de Disney a la demanda de Scarlett Johansson

Disney sigue recibiendo críticas a raíz de su respuesta a la demanda de Scarlett Johansson. Después de que la agencia de la actriz emplazara a la compañía por apuntar a la pandemia en su respuesta a la acción legal por el estreno en streaming Black Widow, ahora varias organizaciones que abogan por la equidad de género y los derechos de las mujeres en Hollywood salieron al paso de la declaración de la compañía.

Durante este fin de semana Time’s Up, Women in Film y ReFrame emitieron un comunicado donde dicen que aunque no pretenden tomar partido en la disputa, les parece que la respuesta de Disney a la demanda de Johansson tiene un injustificado matiz de género.

“Si bien no tomamos posición sobre los asuntos comerciales en el litigio entre Scarlett Johansson y The Walt Disney Company, nos oponemos firmemente a la reciente declaración de Disney que intenta caracterizar a Johansson como insensible o egoísta por defender sus derechos comerciales contractuales”, dicen las organizaciones. “Este ataque de carácter de género no tiene lugar en una disputa comercial y contribuye a un entorno en el que las mujeres y las niñas son percibidas como menos capaces que los hombres para proteger sus propios intereses sin enfrentar críticas ad hominem”.

Scarlett Johansson demandó a Disney por el estreno de Black Widow en Disney Plus apuntando a que el lanzamiento de la cinta de manera simultanea en cines y ese streaming no se ceñía a su contrato y además habría perjudicado sus ganancias. Disney respondió revelando que la intérprete de Natasha Romanoff recibió $20 millones de dólares por la película y señaló que “la demanda es especialmente triste y angustiosa por su insensible desprecio por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de COVID-19″, y ese último argumento precisamente es lo que ha generado más críticas.

De hecho, la agencia de la actriz replicó a esa declaración de la compañía diciendo que “han acusado sin vergüenza y falsamente a la Sra. Johansson de ser insensible a la pandemia global de COVID, en un intento de hacerla parecer alguien que ellos y (nosotros) sabemos que no es”. E incluso acusaron que “la compañía incluyó su salario en su comunicado de prensa en un intento de convertir su éxito como artista y empresaria en un arma, como si eso fuera algo de lo que debería avergonzarse”.

Si bien aún es muy pronto para anticipar una resolución de este conflicto, como hay varios millones de dólares en juego, todo apunta a que las tensiones solo seguirán escalando. Después de todo, lo que pase aquí podría sentar un precedente para las negociaciones por los cambios de estrategia de estreno en el contexto del coronavirus y las ambiciones de las compañías con sus servicios de streaming.