El exluchador Marty Jannetty confesó un asesinato en Facebook

A través de su cuenta de Facebook, el excampeón intercontinental de la WWE, Marty Jannetty, publicó una información en la que aseguró haber hecho “desaparecer” a otro hombre en 1973.

Aunque Jannetty posteriormente borró la publicación, la información comenzó a viralizarse en la red debido a que sus palabras daban cuenta de una confesión de asesinato y daban espacio a pensar que no fue la única vez.

“Nunca le he dicho a nadie esto, ni siquiera a mi hermano Geno, ya que él lo habría matado y no quería que mi hermano se fuese... diablos, él recién había vuelto a casa desde Vietnam”, escribió Jannetty. “Solo tenía 13, estaba en el callejón del bowling Victory Lanes, comprando hierba de un cabrón que trabaja ahí y puso sus manos encima mio. Me arrastró al fondo del edificio. Ya saben lo que iba a intentar hacer”, publicó.

“Esa fue la primera vez que hice que un hombre desapareciera. Nunca lo encontraron. Deberían haber buscado en el río Chattahoochie. Eso fue hace mil millones de años. Además, tengo la satisfacción de saber que ese maldito nunca le hizo eso a otro niño”, finalizó Jannetty.

De acuerdo a TMZ, el departamento de policía de Columbus, en el estado de Georgia, comenzó una investigación a raíz del mensaje que publicó Jeannetty. El primer paso de esa investigación será buscar si tienen casos de personas desaparecidas o restos no identificados que calcen con la información limitada que reveló el exluchador.

Marty Jannetty es conocido por ser parte del equipo llamado The Rockers junto al legendario Shawn Michaels. Aunque fueron un popular tag team, su estadía en la compañía de Vince McMahon es recordada por haber quedar en el olvido luego de que Michaels emprendió su exitoso camino en solitario.