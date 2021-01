El fallido intento de cancelación a Michael Scott en Twitter

Michael Scott es tendencia en Twitter, pero no por valorarlo como el mejor jefe que todos odiarían tener. No, la discusión en torno al personaje de The Office volvió al tapete por un mensaje que fue ampliamente viralizado y cuestionado en la red social.

“Este es un recordatorio de que Michael Scott es un jefe cobarde, incompetente, sexista, misógino, racista y, en general, arruina el estado de ánimo de cada lugar al que entra”, escribió una usuaria que simplemente se hace llamar Jess.

A pesar de que Michael Scott pueda tener alguna de esas características, es necesario remarcar que, por un lado, el personaje es una sátira de todas esas cualidades. Por otro lado, también cuenta con un arco de historia en la que igual termina siendo valorado por los elementos positivos. Los mismos que terminaron dejando en claro que, dentro de todo, también era un buen jefe.

“Sí, pero la serie no lo pone en un pedestal por ello, es el chiste constante y la intención de los creadores es que lo despreciemos y sepamos que es una persona horrible y normalmente nos riamos de su estupidez y queramos que sea mejor y no es el cabrón que es”, respondió un usuario. “Y además es una parodia. Es alocado sin sentido y esa es la forma en que los escritores claramente sugieren que su comportamiento no es aceptable de ninguna forma”, agregó otra usuaria.

El tema llegó a tanto, que una de las tendencias en Chile es Michael Scott, lo que también dio pie a que fanáticos de la serie también salgan a la defensa del personaje. Es decir, es más fácil encontrar a alguien que esté en contra del postulado que lo inició todo, que dar con alguien que lo apoye.

“Imagino un mundo donde los personajes de ficción son todos seres ejemplares que cumplen los estándares del usuario de rrss promedio, y es un mundo muy aburrido qué quieren que les diga. Also: Ese no es Michael Scott”, escribió por ejemplo el crítico “flimefilo” Hermes el Sabio.

A continuación, una selección de mensajes.

“Si te remontas a los primeros días de The Office, es difícil imaginar una circunstancia en la que Jim, Pam, Oscar, Ryan y el resto de la pandilla no solo le hubieran cantado una serenada de ‘Seasons of Love’ para despedirlo, sino que lo hubieran hecho por afecto genuino. para Michael y la tristeza de que los dejara”, escribió en su momento el reconocido crítico de televisión Alan Sepinwall sobre el contexto de la salida del personaje interpretado por Steve Carell de la serie.

“Al comienzo de The Office, Michael era tan despreciado por el personal, y con razón, dada su insensibilidad, su sentido del humor ofensivo y su total sordera de tono en la mayoría de las situaciones sociales, que tuvo que comprarse una taza de ‘El Mejor Jefe del Mundo’ para celebrar lo que él quería que fuera su posición”, agregó.

“Pero se va con algo mucho mejor que esa taza: con el conocimiento de que a estas personas realmente les gusta, y lo entienden, y pueden jugar sus juegos de renos de vez en cuando por lo mucho que les importa. Es increíble pensar en esa transformación y en la forma en que el programa lo logró de manera gradual y casi natural”, remarcó.

Y para pensar lo contrario, pues simplemente no hay que haber visto The Office completa.