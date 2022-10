El fantasma del Señor Miyagi y un crossover con Rocky: Ralph Macchio reveló algunas de las propuestas más raras que recibió para otra secuela de Karate Kid

En estos momentos es prácticamente indiscutible que Cobra Kai es una continuación sobresaliente para la franquicia de Karate Kid, pero aunque ahora sería difícil imaginar algo distinto a esa serie para la historia de Daniel LaRusso, Ralph Macchio recordó que a lo largo de su carrera recibió varias propuestas cuestionables para revivir la saga de Karate Kid.

Esta semana EW publicó un extracto de Waxing On: The Karate Kid and Me, el nuevo libro biográfico de Macchio donde el actor detalla algunas de las ideas más raras que escuchó para seguir con la historia de Daniel.

De acuerdo al actor, gran parte de estas propuestas ocurrieron formal o informalmente en la década de 1990, un período en el que quería intentar otras cosas e inicialmente no estaba ansioso por un regreso de Karate Kid. Pero claro, ninguna de esas iniciativas era particularmente buena.

Después de todo, el actor detalla que algunas de las ideas que escuchó eran:

“Miyagi muere trágicamente y regresa como un fantasma para guiar (a Daniel)”.

Daniel “tiene un hijo que es un matón y necesita ser el Miyagi para su hijo problemático. . . que también tiene un problema con las drogas”.

“Ali está embarazada del hijo de Johnny y (Daniel no puede) lidiar con el pesar de que ahora está casado con Kumiko”.

Pero nada es tan extraño como el potencial crossover de Karate Kid y Rocky. Según Macchio en una oportunidad, durante una reunión entre él, ejecutivos de un estudio y el director John Avildsen (Karate Kid, Rocky) sobre otro proyecto que no prosperó, escuchó una particular propuesta para una película que reuniría a Daniel con Rocky Balboa interpretado por el mismísimo Sylvester Stallone

En su libro Macchio explica que esta propuesta ocurrió después del debut de The Next Karate Kid (1994) y era más o menos así: “¿Qué pasaría si Rocky Balboa tuviera un hijo y Daniel-san tuviera un hijo y ambos fueran fracasados y tú, Ralph y Stallone. Se juntarían entre Nueva Jersey y Filadelfia para unirse en un entrenamiento de lucha al estilo Miyagi/Mickey? ¡La gente se volvería loca!”.

Si bien a estas alturas solo podemos imaginar cómo habría sido esa película o cualquiera de las otras cintas, todo apunta a que Cobra Kai fue la decisión correcta para el retorno de Daniel y el mundo de Karate Kid.