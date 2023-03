El fin de una era: The Flash, la última del Arrowverso, terminó las filmaciones de su capítulo final

Después de nueve temporadas y casi una década al aire, The Flash está cada día más cerca de su final. Si bien los fanáticos recién podrán ver el último capítulo de la serie el próximo mes de mayo, para el elenco y el equipo esa entrega ya es algo pasado porque la serie del velocista escarlata emitida por The CW ya terminó las filmaciones de su capítulo final.

Siguiendo los reportes al respecto, este martes Grant Gustin, el actor que interpretó a Barry Allen/ Flash desde 2014, confirmó que The Flash terminó definitivamente su rodaje.

De la mano de una publicación en Instagram, Gustin señaló que terminó de rodar el pasado sábado 4 de marzo y agradeció al equipo de la serie y los fanáticos con un conmovedor (y extenso texto).

“Me despedí de The Flash y de mi familia Flash el sábado”, comenzó Gustin. “Fue un día muy especial, con momentos que atesoraré por el resto de mi vida. Mi familia pudo ver mi última toma como The Flash, eso es algo que nunca podría haber imaginado hace casi 10 años cuando comencé este viaje. Esta primera toma aquí es momentos antes de mi configuración final (que era Flash corriendo)”, añadió en referencia a la primera foto del post.

“Tuve la oportunidad de agradecer al equipo, que ha trabajado más horas de las que nadie puede imaginar y es la razón por la que pudimos lograr 184 episodios de The Flash. Más que nada, extrañaré charlar y reír entre tomas (y, a veces, durante las tomas) con tantos de ellos. Independientemente de lo desafiante que fue este viaje a veces, sé que me reí todos los días en el trabajo durante los últimos 9 años”, continuó. “Cometí muchos errores y crecí mucho en este viaje. Siempre agradecido con David Rapaport, David Nutter, Geoff Johns, Peter Roth y Greg Berlanti por la oportunidad de mi vida, una que nunca intenté dar por sentada. Una oportunidad que, sinceramente, a veces no sentía que mereciera. Gracias por creer en mí”.

“Gracias al elenco, viejo y nuevo. Habituales de la serie sobre la serie y estrellas invitadas que aparecían y desaparecían. Nuestras estrellas invitadas son los héroes anónimos de esta serie, que realmente la hicieron especial a lo largo de los años. Hice muchos amigos, y estoy seguro de que muchos de nosotros estaremos en la vida de los demás para siempre. GRACIAS a los fanáticos que se mantuvieron apasionados por nuestro programa durante 9 temporadas. El programa pasó por muchos cambios, pero mucha gente se quedó con nosotros durante todo el proceso. Espero seguir conociendo a algunos de ustedes en el mundo de pasada y tal vez incluso en convenciones en el futuro. Gracias a Todd Helbing por tomar las riendas y guiarnos y a Eric Wallace por ayudarnos a cruzar la línea de meta. Es un honor haber tenido la oportunidad de interpretar a este personaje icónico. Le di absolutamente todo lo que tenía. Eso es todo por ahora. ⚡️❤️ “, concluyó.

Pero eso no es todo, porque el actor también compartió un video literalmente colgando el traje de Barry Allen.

The Flash arrancó en 2014 como un spin-off de Arrow y continuó por nueve temporadas hasta convertirse en la serie más longeva del Arrowverso pese a que, como dijo Gustin, experimentó varios altos y bajos en su historia.

El último ciclo de The Flash ya se está emitiendo en Estados Unidos y se espera que el capítulo final se estrene el 24 de mayo en ese país.