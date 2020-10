El Fire Emblem original llegará a Nintendo Switch en diciembre

Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light es el primer juego de la saga Fire Emblem, sin embargo, pese a su importancia para aquella franquicia, ese título nunca se había lanzado fuera de Japón. Hasta ahora.

Durante este jueves Nintendo sorprendió a los fanáticos de Fire Emblem al anunciar que Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light será lanzado como una reedición para Nintendo Switch en diciembre de este año.

Esto no solo marcará la primera vez que el juego se presenta de manera oficial fuera de Japón, sino que también le dará a los jugadores la oportunidad adquirir el título localizado con textos en inglés.

Pero quienes quieran adquirir esta nueva edición del juego tendrán que tener en cuenta que Nintendo asegura que Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light se presentará “por un tiempo limitado” para Switch.

“Conoce a Marth y recluta a algunos de los personajes de Fire Emblem más queridos en su gloria de 8 bits mientras juegas en los 25 capítulos de este clásico juego de rol táctico de Famicom, localizado y lanzado por primera vez en Norteamérica, por tiempo limitado”, señala el sitio web de la compañía.

En la práctica esto significa que esta versión del juego solo estará disponible en la eShop desde el 4 de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.

No obstante, Nintendo no solo planea lanzar una versión digital de la reedición del juego y también anunció que presentará una colección física en Estados Unidos.

Dicha versión llamada Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light 30th Anniversary Edition sacará provecho de que todo esto se presenta en el marco del 30 aniversario de la franquicia e incluirá contenidos como una caja estilo NES, un libro de arte y un mapa desplegable, entre otras cosas.

Finalmente, en cuanto a las características de la reedición, además de mostrar la historia de Marth, Nintendo dice que “esta versión también incluirá características como estados de rebobinado, avance rápido y guardado, que permiten a los tácticos emergentes abordar el desafío a su propio ritmo”.

Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light 30th Anniversary Edition tendrá un valor de $49.99 dólares (más de $38 mil pesos chilenos), mientras que la versión digital de esta nueva edición de Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light costará $5.99 dólares (menos de $5 mil pesos chilenos) y estará disponible desde el 4 de diciembre.