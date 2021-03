El futuro de Avatar: The Last Airbender podría incluir varias series de televisión y múltiples películas

Un par de semanas atrás se concretó un anuncio que no tardó en entusiasmar a los fanáticos de Avatar: The Last Airbender y es que se anunció que la franquicia protagonizada por Aang tendrá una nueva película animada.

Esa información se enmarcó en la presentación de Avatar Studios, un nuevo estudio de animación que precisamente se dedicará a expandir a aquella franquicia.

Pero ¿qué otros planes tiene Avatar Studios a parte de la nueva película? Aunque aún no hay muchos detalles al respecto, en una reciente entrevista con Deadline el presidente de Nickelodeon, Brian Robbins, apuntó a que el futuro del mundo de Avatar: The Last Airbender podría incluir a varias series y películas.

“Estamos en las primeras etapas de desarrollo y exploración de lo que llamamos un universo completo de Avatar Airbender”, dijo Robbins. “Mike (DiMartino) y Bryan (Konietzko) están trabajando duro, y creo que ese universo abarcará definitivamente una película cinematográfica, animación, ciertamente múltiples series de televisión y probablemente múltiples películas”.

“Creo que muy pronto estaremos listos para decirle al mundo lo que vendrá primero, pero aún no lo hemos logrado porque estamos en las primeras etapas del desarrollo creativo”, agregó el presidente de Nickelodeon.

Avatar Studios es comandado por Michael DiMartino y Bryan Konietzko, los creadores de la serie original, por lo que considerando que el mundo de Avatar: The Last Airbender tiene bastante espacio para crecer tendremos que esperar para ver qué idearán los responsables de la franquicia para estas próximas entregas que se presentarán en paralelo a lo que Netflix está haciendo con la serie live-action que no cuenta con el respaldo de los creadores.