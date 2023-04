El futuro de Star Wars incluirá una película sobre el origen de los Jedi y otra secuela con Rey

Tres nuevas producciones cinematográficas basadas en la saga de Star Wars fueron anunciadas por Lucasfilm en el marco del evento Star Wars Celebration realizado en Londres.

En primer lugar, en el proyecto más llamativo, el director James Mangold (”Logan”), quien está trabajando con la casa productora en la próxima película de Indiana Jones, se sumará a la franquicia galáctica para concretar una película situada en la Antigua República. Sin muchos detalles sobre su historia, solo está claro que abordará el tiempo en la galaxia en donde surgieron los jedi.

Otro de los proyectos tanteados por Lucasfilm será dirigido por Sharmeen Obaid Chinoy (“Mrs. Marvel”) y escrito por Steven Knight (“Peaky Blinders”, “Daredevil”), situándose alrededor de 15 años después de los eventos del Episodio 9, El Ascenso de Skywalker. A grandes rasgos, su historia se situará en un nuevo período de tiempo llamado “la Nueva Orden Jedi” y se enfocará en los trabajos de Rey Skywalker.

Finalmente, Dave Filoni (“The Mandalorian”) debutará como director de una película concretando una película que actuará como un conector de todo su trabajo en la saga, incluyendo las series animadas Star Wars: Clone Wars y Star Wars Rebels. Y por extensión, también con lo que se vendrá próximamente en la serie de Ahsoka.

Ninguna de esas producciones tiene fecha, pero adicionalmente está anunciada una película dirigida por Taika Waititi (”What we do in the Shadows”. “Thor: Ragnarok”).