El guión de la película de los Thunderbolts sería reescrito completamente

Un nuevo reporte indica que el foco de la anunciada película de los Thunderbolts cambió recientemente por completo.

De acuerdo al reportero Jeff Sneider, durante la más reciente edición del podcast llamado The Hot Mic, la película de Marvel Studios contrató al escritor Lee Sung Jin para cambiar el guión. ¿El objetivo? Equiparar la participación de los personajes.

“Escuché que desecharon el borrador de los otros chicos. Uno de los problemas con ese borrador de Thunderbolts era que tenía un problema similar al que tenía Suicide Squad, la de David Ayer, en el sentido de que estaba demasiado enfocada en los personajes de Black Widow que van a estar en Thunderbolts y no era lo suficientemente igual para el equipo. Simplemente enfatizó mucho a los personajes que ya conocíamos”, planteó Sneider.

Lo anterior no debiese sorprender, ya que el anterior borrador del guión fue escrito por Eric Pearson, quien no solo trabajó en Thor: Ragnarok, sino que también fue parte de la película de Black Widow.

La película de los Thunderbolts será dirigida por Jake Schreier, quien trabajó en la serie “Bronca” de Netflix junto a Lee Sun Jin. Este último recientemente reveló que reescribirá Thunderbolts y trabajará en base a su colaboración con Schreier.

“La reescribiré. Es todo el equipo otra vez. Jake me preguntó si me uniría. Probablemente debería haberme tomado un descanso, pero hay muchos temas y cosas emocionantes sobre la película que no pude evitar aceptar”, explicó Lee Sun Jin a Variety en marzo pasado. “Es realmente un honor ser parte de Marvel, pero es muy diferente. Primero, no es mi proyecto, es de Jake. Es un alcance y una escala tan grandes que el tipo de escritura es muy diferente. Al mismo tiempo, el proceso se siente igual, sigo hablando con Jake todos los días... Creo que una vez que encuentras el grupo de personas que amas y en las que confías y que tienen tanto talento, haces todo lo posible para seguir trabajando con ellos”, finalizó.

La película de Marvel Studios reunirá a personajes como Yelena Belova (Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour) y Taskmaster (Olga Kurylenko), quienes trabajarán bajo el amparo de Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).