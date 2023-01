El guionista Dan Slott defendió la serie de She-Hulk: “Es el programa más fiel a los cómics en el MCU”

Dan Slott salió en defensa de la serie de She-Hulk. El guionista que se ha consolidado como uno de los escritores más importantes de Marvel Comics en los últimos años utilizó su cuenta de Twitter para emplazar a quienes reclaman contra el programa porque no sería los suficientemente apegado a los cómics.

Slott, quien escribió la serie regular de She-Hulk entre 2004 y 2007, argumentó que en base a ese trabajo puede dar fe de que la serie protagonizada por Tatiana Maslany como Jennifer Walters no es muy distinta al mundo que se ha construido para la abogada en las viñetas.

“Para cualquiera que diga que el programa de televisión de She-Hulk no fue ‘fiel a los cómics. Soy el tipo que ha escrito más números de She-Hulk que nadie. He leído todos los cómics de cada carrera de She-Hulk. Y digo, para que conste, es el programa MÁS fiel a los cómics en el MCU”, escribió Slott.

Obviamente el comentario de Slott no pasó desapercibido y en respuesta a quienes desestimaron la existencia de ese tipo de críticas, el guionista simplemente señaló que vio comentarios en esa línea. Todo antes de añadir: “Después de publicar esto, literalmente recibí una publicación que comenzaba: ‘Nadie dice que el programa no sea fiel a los cómics, amigo...’ Me encanta que el objetivo del post se mueva, porque todo el tema de conversación ‘la serie no es fiel a los cómics’ ha estado ocurriendo durante MESES. De personas que claramente nunca han leído She-Hulk”.

She-Hulk: Attorney at Law se estrenó en octubre del año pasado mediante Disney Plus y operó como la introducción de Jennifer Walters al MCU.