El guionista de Loki lamentó delimitar tanto las reglas del Multiverso en la serie

Michael Waldron fue el guionista principal de la serie de Loki, pero aunque eso eventualmente ayudó a que el escritor se sumara al equipo creativo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, recientemente el escritor contó que hay un aspecto de la serie del dios del engaño que lamentó durante su trabajo en la nueva cinta de Stephen Strange.

Durante una entrevista con Digital Spy, Waldron fue consultado sobre el vínculo entre su trabajo en Loki y la secuela de Doctor Strange, ante lo que el guionista reveló que le gustaría haber dejado un poco más de espacio para la interpretación en las reglas del Multiverso que se establecieron para el MCU en la serie.

“Trabajamos muy duro en Loki para hacerlo lo más hermético posible. Pero hubo momentos en los que pensé: ‘Oh, mierda, desearía no haberlo definido tan claramente. No sé por qué tuve que ser tan específico en mi programa de televisión sobre viajes en el tiempo sobre las reglas del multiverso’”, señaló Waldron.

Si bien Loki no se dedicó a explorar el Multiverso en el mismo grado que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el programa estableció algunas de las bases para la implementación de ese concepto en el Universo de Marvel Studios. Tal y como Avengers: Endgame lo hizo con las reglas de los viajes en el tiempo por lo que como uno de los puntos centrales del MCU, claramente Waldron no podía contradecir no borrar esos parámetros en la nueva película de Doctor Strange.

En ese sentido, el guionista explicó que aunque en un minuto lamentó definir tanto al Multiverso del MCU, eventualmente su trabajo en Loki fue útil para Multiverse of Madness.

“Pero me alegré de haber llegado con el conocimiento institucional del multiverso y pude lograr que el equipo creativo de Doctor Strange estuviera en la misma página que yo en todo. Porque al igual que con Loki, eso es lo más importante cuando estás lidiando con esto. Todos deben tener un lenguaje compartido de todas estas cosas, de lo contrario, puede volverse bastante confuso”, sentenció.