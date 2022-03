El guionista Jon Spaihts cree que Dune Messiah sería una posibilidad y también está investigando “otras perspectivas cinematográficas en el universo de Dune”

Aunque claramente existe un interés y un amplio material de origen para explorar, por ahora WarnerMedia solo ha garantizado dos nuevos proyectos en el mundo de Dune: la serie Dune: The Sisterhood para HBO Max, y la segunda parte de la adaptación de la novela original de Frank Herbert que ya está buscando su elenco con miras a un rodaje que pretende arrancar durante este año.

Pero aunque Warner Bros y Legendary esperaron hasta el estreno de Dune para confirmar la siguiente película, Jon Spaihts confía en un potencial crecimiento de esta saga más allá de las producciones que están confirmadas hasta ahora.

Recientemente el guionista que escribió Dune y está desarrollado el guión de Dune - Parte 2 junto Denis Villeneuve, habló con The Playlist y, después de contar que con el director siguen trabajando en la próxima película, fue consultado sobre una posible tercera entrega.

“Frank Herbert escribió seis novelas, creo, con una séptima parcialmente completada tras su muerte que fue completada de manera póstuma por su hijo”, dijo Spaihts. “Dune Messiah es el próximo libro, y es uno de los tres libros con ‘Dune’: Dune Messiah y Children of Dune, que cubren las vidas de los personajes que conocemos en la primera novela. Posteriormente, hay un gran salto en el tiempo y la serie se vuelve más extraña y épica a medida que avanza. Pero Dune Messiah retoma años después del cierre de Dune, y sí, Denis también ha hablado seriamente sobre hacer esa película, como conclusión de la trilogía”.

“Dune Messiah es un libro muy interesante que, en cierto modo, deconstruye a Dune y se desarrolla como un cuento de advertencia, incluso más que Dune, sobre los peligros de mezclar religión y política, los peligros de seguir a líderes carismáticos y la peligrosa lucha que siempre está presente entre el individuo y las instituciones”, añadió.

Como señaló el propio guionista, incluso antes del estreno de Dune, Villeneuve ya había hablado sobre la idea de adaptar Dune Messiah a la pantalla grande. En ese sentido, pese a que las compañías tras esta franquicia aún no aprueban nada, Spaihts indicó que la segunda parte de Dune perfectamente podría dar pie a una cinta basada en el segundo libro de esta saga.

“Creo que es correcto”, respondió Spaihts ante la pregunta sobre si la segunda película podría insinuar lo que podría venir en Dune Messiah. “Hay algunos hilos tentadores que conducen al futuro y sugieren que es posible que no hayamos terminado en este universo, a pesar del hecho de que el final de Dune como novela, que será el final de la segunda película, es una conclusión muy satisfactoria. Hay una serie de formas en las que el libro también emite notas ominosas, y hay indicios de presentimiento sobre lo que está por venir”.

Spaihts no solo está vinculado a Dune y Dune - Parte 2, sino que también formó parte del equipo creativo de la serie Dune: The Sisterhood antes de dejar ese proyecto para HBO Max con el fin de enfocarse totalmente en la próxima película de Villeneuve. No obstante, aunque actualmente no estaría centrado en ese proyecto televisivo, el guionista tanteó que estaría pensando en otras expansiones para la franquicia de Paul Atriedes.

“Oh, (Dune: The Sisterhood) continúa y no se me permite hablar mucho de eso. Pero ese esfuerzo está vivo y bien. Terminé dejándome llevar para trabajar, no solo en Dune- Parte 2, sino para investigar otras perspectivas cinematográficas en el universo de Dune, del que todavía estamos hablando y del que, de nuevo, no tengo permitido decir mucho. Pero es un mundo muy rico en el que jugar, y creo que está lleno de oportunidades para contar historias en todas las direcciones”, concluyó Spaihts.

Mientras el resto de los planes para la franquía de Dune son inciertos, la próxima película llegará en octubre de 2023.