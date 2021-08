El juego Asterix and Obelix: Slap them All presenta nuevo adelanto y anuncia su fecha de estreno

Hace unos meses es que fue anunciado Asterix & Obelix: Slap Them All, un beat’em up basado en la recordada historieta de Albert Uderzo y René Goscinny, y ahora es que se dio a conocer que el juego llegará a las diferentes plataformas el próximo 25 de noviembre.

La información fue dada a conocer a través de un nuevo adelanto, y a la vez se anunció que contará con dos ediciones físicas, una limitada y otra coleccionista. En cuanto a la primera, junto con el juego incluirá un llavero, tres litografías y dos hojas de stickers, mientras que la segunda incluirá lo anterior más una figura de Asterix golpeando a un romano.

“El año es 50 A.C. Galia está enteramente ocupada por los romanos. Bueno, no del todo... Un pequeño pueblo de indomables galos todavía se resiste a los invasores. ¡Todo se está cayendo a pedazos! Nuestros dos héroes viajarán por todo el mundo para luchar contra el Imperio Romano en un juego Beat Them Up de desplazamiento horizontal en 2D, completamente dibujado a mano y elaborado al más puro estilo tradicional del género. ¡Los enemigos y los jabalíes deberán tener cuidado! Asterix y Obelix están de regreso… ¡Y será otra gran pelea!”, apunta la descripción del título en Steam.

Asterix & Obelix: Slap Them All, saldrá para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.