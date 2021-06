El juego de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se lanzará en octubre próximo en Japón

El esperado juego basado en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se lanzará en octubre próximo en Japón, según se conoció recientemente a través de un panfleto que viene incluido en el Blu-ray de la película en el país asiático.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, es el nombre que tiene el título que está siendo desarrollado por CyberConnect2 (Dragon Ball Z: Kakarot y Naruto: Ultimate Ninja), y contará con un modo historia así como combates donde se podrán utilizar a los diferentes personajes de la serie.

Por el momento el juego no se encuentra anunciado para occidente, pero es probable que pronto se tenga mayor información al respecto.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles tiene programado llegar a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.